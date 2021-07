WEGENKA, Marilyn Rose

Marilyn Rose Wegenka, 93, Mt. Juliet, passed away July 1.

She was preceded in death by parents, Francis and Gertrude Voirol; husband, Chester Wegenka; and brother, Ron Voirol.

Marilyn is survived by siblings, Glen Voirol; and Ann Bracht; children, Mark (Pam) Wegenka; Chris (Peg) Wegenka; Roch (Pam) Wegenka; Quin (Lori) Wegenka; Lea Wherling; Janice (Steve) Zavondy; Karla (Jerry) Provencher; Angela (Bob) Verhart; Nina (Lou) Lavoie; 23 grandchildren; and 25 great grandchil-dren.

Service to be held at a later date.

Arrangements by Sellars Funeral Home at Mt. Juliet, 2229 N. Mt. Juliet Road, Mt. Juliet, TN 37122, (615)758-5459, obituary line (615)758-8818, www.sellarsfuneralservices.com.